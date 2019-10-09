Ooredoo وبلدية غزة تحتفلان بيوم التراث الفلسطيني

نظمت بلدية غزة برعاية شركة Ooredoo احتفالًا بمناسبة يوم التراث الفلسطيني، في ساحة الكتيبة في مدينة غزة، وسط حضور رسمي وشعبي.

ويأتي الاحتفال بيوم التراث الفلسطيني لتشجيع الأجيال المتتالية على الحفاظ على التراث والموروث الفلسطيني في مجالات عديدة، منها الموسيقى، والدبكة، والأزياء، والمأكولات.

وخلال الحفل شدد رئيس بلدية غزة د.يحيى السراج على ضرورة توارث الأجيال لتراثنا الفلسطيني لأنه جزء أصيل من هويتنا الثقافية والحضارية، وهو من أهم الشواهد التاريخية على حكاية الشعب الفلسطيني.

وأشاد د. السراج برعابة Ooredoo لهذا الحدث المهم والذيدل على اهتمامها بالمسؤولية المجتمعية في ظل ما يشهده القطاع من ظروف حياتية صعبة.

من جانبه قال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة Ooredoo هيثم أبو شعبان: إن يوم التراث الفلسطيني بمختلف فعالياته يعبر عن صمود شعبنا في وجه الاحتلال الذي يحاول طمس ثقافتنا وتراثنا بشتى الطرق والوسائل، ومن هذا المنطلق نثمن دور وزارة الثقافة وبلدية غزة ومؤسسات المجتمع المحلي في دعمهم للتراث الفلسطيني وسعيهم الدائم للمحافظة عليه في مدينتنا العريقة. وأضاف أبو شعبان: بكل فخر واعتزاز تشرفنا برعاية يوم التراث للعام الثالث على التوالي.