ما قصة إهداء تركي آل الشيخ "أغنية" إلى الفتاة آبيار!!؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي "توتير" بالتدوينات في أعقاب تعليق وتفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع فتاة تدعى أبيار آل الشيخ وتعرّف نفسها على أنها طبيبة أسنان.

وأثار تعليق تركي آل الشيخ، السخرية بين النشطاء وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي على "توتير"، معتبرين ان تعليقاته تأتي في محاولات للفت نظر أبيار إليه.

وأهدى المستشار تركي آل الشيخ عبر "تويتر"، أغنية لأبيار، مغردًا : "إهداء لأبيار".

وبالرغم أن مضمون الأغنية لا يخلو من السخرية، إلا أن الفتاة أبيار أعادت نشر تعليق تركي آل الشيخ عبر حسابها، وغرّدت ردًا على الإهداء قائلة: "ربي يسعدك يا رب مشكور يا بو ناصر والله أحلى إهداء وربي يوفقك ويوفق كل من شارك في #موسم_الرياض وإن شاء الله بس أرجع أكون أول الحاظرين في المواسم القادمة".

وتعقيبًا على إهداء تركي آل الشيخ غرّد عز جابر: "لازم تتعلمون الثقل من ابيار لها سنة كاملة تطارد ورا تركي ولما اهداها اغنية ردت بعد ثلاث ساعات"

وكتب ناشط أخر ساخرًا: "الصراحة تغريداتك موسم لحالها، محد موسّع صدورنا هاليومين زيّك".

كما تداول رواد "توتير" فيديوهات وصور ساخرة حول إهداء تركي آل الشيخ للفتاة أبيار.