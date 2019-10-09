قرار نهائي من "الكاف" بشأن مباراة الزمالك والسنغال

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، ممثلا في لجنة المسابقات، التي أنهت اجتماعها لبحث الأزمة ، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وبطل السنغال، على أن تقام المباراة في نهاية شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة .

وكان الاتحاد اصدر قراره النهائي في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الأزمة التي تفجرت بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة بداعي تغيير ملعب اللقاء، من استاد بتروسبورت لملعب برج العرب بالأسكندرية .

كان الـ"كاف" قد أعلن، فى بيان رسمى، أنه يدرس ملابسات الأزمة ويبحث كافة المستندات التى قدمها الطرفان خلال الأيام الماضية، رافضا إحالة الأزمة إلى لجنة الانضباط المنوطة باتخاذ القرارات الخاصة بالمباريات التى ينظمها الكاف.

يذكر أن الفريق السنغالي كان يعتمد في موقفه على عدم إبلاغهم بتغيير ملعب المباراة فى الموعد المحدد بلائحة البطولة المعتمدة من جانب الكاف، والموقع عليها من قبل الأندية المشاركة فى البطولة، فيما يعتمد الزمالك على الخطابات التى تلقاها من الكاف وحضور مراقب المباراة وحكم اللقاء إلى ملعب برج العرب.