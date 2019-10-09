آخر ظهور للراحل "طباخ الريس"

هاجم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الشامتين في وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي يعتبر رفيق عمره ودراسته

وقال زكي، لقناة dmc الفضائية، للشامتين في موت الفنان طلعت زكريا : "حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس دي، واللي محسوبة على البشر وليسوا بشرا، فمن لم يتعظ من الموت فلا واعظ له، الرسول أما شاف جنازة يهودي قام وقف من هيبة الموت".

وأضاف: "كلنا بشر ومصريين، ونختلف أو نتفق إيه المشكلة إننا نختلف، الحياة قايمة على الاختلاف، أما يبقى فيه حد مختلف معاه وأعرف إنه في محنة أو شدة أو توفى ببقى أول واحد موجود لأن الدين علمنا التسامح وجبر الخواطر، والناس دي بتتدعي التدين".

وفي سياق متصل، نعى عدد من الممثلين والممثلات المصريين الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وغرّد الفنان محمد هنيدي عبر صفحته تويتر: "مع السلامة يا صاحبي.. البقاء لله"، ناشرا صورة زكريا في تغريدته.

ونعت رانيا يوسف، الفنان المشهور بدوره في فيلم طباخ الريس، قائلة: " وداعا الفنان طلعت زكريا ، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان".

ودوّن الممثل المصري أحمد السقا ناعيا زكريا، في تغريدته عبر تويتر: "مع السلامة اخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته".

وكان آخر ظهور للفنان المصري الراحل طلعت زكريا آخر مرة أمام الكاميرات خلال حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، وهو الذي كان متزوجًا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا في السنوات المنصرمة.

وعلقت الفنانة هنا الزاهد، في أحد حواراتها التلفزيونية، إنها عاشت مع طلعت زكريا باعتباره والدها، وإنها كانت تناديه "بابا" لأنه من قام بتربيتها مع أبنائه.

ونشرت ابنة الفنان الراحل "إيمي" عبر حسابها على "إنستجرام" مقطعًا مصورًا، أمس الثلاثاء، لجانب من حفل زفاف هنا الزاهد الذي أقيم بداية الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أنه في منتصف العام الماضي، أعلن الفنان الراحل طلعت زكريا الانفصال عن زوجته "شيرين المنزلاوي"، بعد زواج استمر لأكثر من 13 سنة.

وولد الفنان طلعت زكريا في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وأصيب في سبتمبر 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما تسبب بدخوله في غيبوبة تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس الثلاثاء إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتعانق روحه السماء عصر الأمس.

ويشار إلى أن الفنان الراحل اشتهر في فيلم "طباخ الرئيس، وفي فيلم أبو علي، وسيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.