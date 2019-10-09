ماهي المفاجأة التي يحملها "موسم الرياض"

يعود الفنان السعودي ناصر القصبي إلى خشبة المسرح عبر«موسم الرياض» ، بعد غياب طويل امتد لثلاثة عقود، وسط ترقب كبير لتكون هي المفاجأة لهذا العام .

11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي هو موعد الذي ينطلق فيه «موسم الرياض» ، ويستمر حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يشهد مجموعة متنوعة من المسرحيات السعودية والعربية.

ويصعد ناصر القصبي على خشبة المسرح لأول مرة منذ 30 عاماً أمام جمهوره الذي كان يتابع أعماله المختلفة طيلة هذه المدة من خلف شاشة التلفزيون.

وسيقدم الفنان الذي وُصِف بـ«الأيقونة الاستثنائية للكوميديا السعودية» مسرحية «الذيب في القليب»، وذلك خلال الفترة من 23 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني). والمسرحية من تأليف وبطولة ناصر القصبي، ويشاركه في التمثيل فنانون بارزون، يتقدمهم كل من ريم عبد الله، وعبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي.

ويضم دليل «موسم الرياض»، الذي يعد أكبر «مواسم السعودية»، ومن تنظيم هيئة الترفيه، كذلك مسرحية «وش أخبارك؟!»، خلال الفترة من 20-23 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي من تأليف محمد الفهادي، وبطولة: فايز المالكي، وحمد المزيني، ومحمد علي، وخالد صقر، وإلهام علي، وعبد العزيز الأحمد، وفهد العصفور، فيما يخرجها خالد الباز.

ويحضر الفنان أحمد عز مع زميلته روبي في مسرحية «علاء الدين والعفريت»، خلال الفترة من 12-15 ديسمبر (كانون الأول)، بينما يقدم أحمد مكي مسرحية «حزلقوم»، خلال الفترة من 27-30 نوفمبر (تشرين الثاني). ويشارك أيضاً الفنان «محمد هنيدي» بمسرحية «3 أيام X الساحل»، خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني). كما يترقب الجمهور مسرحية «الملك لير» الدرامية المليئة بالأحداث، من كتابات شكسبير، خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي من بطولة يحيى الفخراني، بالإضافة إلى مسرحية «جريما في المعادي»، للفنان أشرف عبد الباقي، خلال الفترة من 13-16 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومسرحية «مسرح مصر»، التي تقام بين 24 و26 أكتوبر (تشرين الأول)، لمجموعة من الفنانين.