بالفيديو..هكذا حاولت مخابرات الاحتلال جمع معلومات من مواطنين في غزة ..!

نشرت داخلية غزة اليوم الاربعاء، تسجيلين صوتيين، لمكالمة هاتفية وتسجيل صوتي عبر الواتس آب في محاولة لجمع معلومات أمنية، أجرتهما مخابرات الاحتلال مع مواطنين من غزة .

يظهر صوت ضابط مخابرات إسرائيلي في أحد التسجيلين، يهاتف أحد المواطنين، تحت غطاء مؤسسة خيرية، ويحاول استدراجه لجمع معلومات أمنية عن مقاومين يسكنون بجواره.

كما يظهر في التسجيل الآخر مكالمة صوتية عبر واتس آب لضابط مخابرات إسرائيلي، يحاول استدراج أحد الصحفيين للتعامل معه وتقديم معلومات أمنية حول المقاومة وعناصرها.

وكانت وزارة الداخلية، حذّرت -في بيان لها أمس الثلاثاء -المواطنين من أساليب وطرق جديدة بدأ الاحتلال يستخدمها خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول إلى المعلومات والنيل من شعبنا ومقاومته، وذلك عقب نجاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الحد من قدرة عملاء الاحتلال على الأرض.

ودعّت الداخلية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي جهة كانت إلا بعد التأكد من هوية أفرادها، وأنها مؤسسة رسمية لها تواجد فعلي في قطاع غزة.

وأهابت بالمواطنين بإبلاغ الأجهزة الأمنية في حال تعرض أي مواطن لحالة خداع أو ابتزاز، وذلك عبر الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).