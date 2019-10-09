مالية غزة: تسهيلات للموظفين من مستحقاتهم ومساعي لتحسين نسبة صرف الرواتب

اعلنت وزارة المالية في غزة ظهر اليوم الاربعاء ، استجابةً لمطالب نقابة الموظفين في القطاع العام ، عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين عن طريق الاستفادة من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة على النحو التالي:

1-الموظفون المقبلون على الزواج أو أحد أبناء الموظف والموظفة المُعيلة للأسرة:

يصرف مبلغ 3000 شيكل من المستحقات للموظفين الذكور المقبلين على الزواج بشرط عدم اتمام الزفاف.

2-خريجو الجامعات والكليات الجامعية:

سواء كان الموظف نفسه أو الأبناء والزوجة بقيمة 50% من الرسوم المتراكمة على الخريج وبحد أقصى 1000 شيكل, وفي حال زاد عدد الخريجين عن 2 للموظف نفسه يتم صرف 50% من قيمة الرسوم المتراكمة وبحد أقصى 2500 شيكل.

3-الطلاب الملتحقون بالكليات الجامعية:

يمكن للموظف نفسه الملتحق بمقاعد الدراسة أو ( الابن, الزوج والزوجة) والأخ والأخت بشرط الاعالة الاستفادة بما قيمته 1000 شيكل تصرف لمرة واحدة سنوياً.

4-مصاريف الجنازة لأحد مُعالي الموظف:

يصرف مبلغ 1000 شيكل من المستحقات المالية كمصاريف الجنازة لأحد مُعالي الموظف (الأب, الأم, الابن, الابنة, الأخ, الأخت).

5-الصرف لحالات العلاج:

يتم وفق الآلية المتبعة حالياً من قبل لجنة العلاج, مع زيادة قيمة المبالغ التي ستصرف للموظف وهي للحالات التالية ( الموظف نفسه, الزوج أو الزوجة, الأبناء) وفي حالة الاعالة ( الأب, الأم, الأخ, الأخت).

واشارت الوزارة الى انها ستسعى جاهدة لتحسين نسبة صرف الراتب وزيادة أوجه الاستفادة من مستحقات الراتب, وفق ما يتوفر من امكانيات تتيح ذلك, مع تقديرنا واعتزازنا بالموظف التي يعمل خدمة للوطن والمواطن.