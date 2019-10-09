ابرزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الاربعاء ، قيام تركيا بشن حرب على الاكراد شمال سوريا بالاضافة الي العديد من المواضيع التي تهم المواطن السعودي ، إضافة الي تداول خبر وفاة الفنان المصري طلعت زكريا "طباخ الريس"

وفيما يلي ابرز عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم

صحيفة عكاظ السعودية :

ابرز عناوين اخبار صحيفة عكاظ من ضمن ابرز الصحف السعودية :

-مجلس الوزراء: تعديلات على «الرهن التجاري».. وتشغيل شبكات النقل

-ترمب يهدد أردوغان مجدداً: لن نتخلى عن الأكراد

-«الإحصاء»: 2.2 مليون أسرة تتملك منازل.. و35 % انخفاض لـ«المستأجرة»

-وصول التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد إلى الرياض

-«العدل» للمحاكم: لا تقبلوا أي دعوى ضد أملاك الدولة دون موافقتنا

-«ساما» تفحص بنوكاً سعودية استعداداً لطرح أسهم أرامكو

-اتهامات جنائية لمديري باركليز بشأن الرشاوى القطرية

-وظائف أكاديمية بجامعة الملك سعود.. الأحد

-القبول لـ«الاتصالات».. السبت

- وفاة «طباخ الريس» بعد صراع مع المرض

صحيفة الرياض

-أمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية والشمالية

-لاعبو إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب عند التعرض لإساءة عنصرية

قال المهاجم تامي أبراهام إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى يوم الجمعة قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الاثنين في مباراة ستقام في ظل غلق ...

-واشنطن تعلن بيع سفينة كورية شمالية محتجزة بشبهة انتهاك العقوبات

أعلن خفر السواحل الأمريكي اليوم الأربعاء أن سفينة شحن كورية شمالية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها قبل خمسة أشهر وسط اشتباه بأنها تنتهك العقوبات، قد تم بيعها وقطرها من ميناء في ساموا الأمريكية. وكانت السفينة "وايز أونست" قد تم احتجازها في مايو بدعوى الاشتباه في أنها تنتهك العقوبات الأممية والأمريكية وتم...

-"تويتر" تعتذر عن استخدام أرقام وهواتف مستخدمين في أغراض دعائية

-الأمم المتحدة تجدد دعوتها لممارسة أقصى درجات ضبط النفس في سورية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، إزاء تطورات الأوضاع في شمال شرق سورية، وخاصة الخطر الذي قد يتعرض له المدنيون جراء أي عمليات عسكرية محتملة. وأكد الأمين العام ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وضرورة ضمان وصول الم...

-البيت الأبيض يرفض التعاون مع التحقيق الرامي لعزل ترمب

أبلغ البيت الأبيض يوم الثلاثاء، الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أنّ هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعية الدستورية، وفي رسالة من ثماني صفحات وقّعها محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، رفض الأخير التحقيق الجاري في مجلس النواب والهادف إلى كشف ما ...

-البابطين: مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة جميع أعمال الإرهاب وممارساته

صحيفة الشرق الاوسط

-البنتاغون: تركيا اختارت التحرك من جانب واحد

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس دونالد ترمب تشاور...

-ترمب يدافع عن العلاقات مع تركيا... وإردوغان يزور أميركا الشهر المُقبل

-أكراد سوريا لا يستبعدون إجراء محادثات مع دمشق وموسكو

-تعزيزات تركية على حدود سوريا... والأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

-برلمانيان ألمانيان يشيدان بعودة «أرامكو» إلى طاقتها الإنتاجية

-بأمر المحكمة... لا أحكام بالسجن مدى الحياة لأعضاء المافيا

-تنزانيا... «دستور شعبي» للتعامل بين البشر والأسود

-طفل يواجه 5 اتهامات بالقتل بعد تسببه في حريق بعدة منازل

-الخارجية الأميركية تمنع شهادة دبلوماسي أمام الكونغرس في تحقيق عزل

المدينة السعودية:

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم في صحيفة المدينة :

-مجلس الوزراء: تشغيل شبكات نقل عام بـ"الحافلات"

-بالفيديو.. وصول التوأم السيامي الليبي إلى الرياض تمهيداً لفصلهما

-بالفيديو.. القنصل الأمريكي بالظهران تلقي قصيدة "على البال"

-بالفيديو.. لفتة أبوية من أمير عسير تجاه طفلة أصابتها يد الغدر الحوثية

-"هدف" : 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات