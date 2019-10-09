مقتل شخص بإطلاق نار في أراضي الـ48 ليرفع الضحايا إلى 73

قتل الشاب بهاء عرار (في الثلاثينات من عمره)، وأصيب آخرون، في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية، في بلدة جلجولية بأراضي الـ1948.

وأوضحت مصادر اعلامية، إن مجهولين أطلقوا النار على مركبة خاصة أقلت عرار وشبانا آخرين، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبمقتل الشاب عرار، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بأراضي الـ48 إلى 73 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، ما يعني ارتفاعا بنسبة 67% على عدد ضحايا جرائم القتل.

وتأتي جريمة القتل هذه، في ظل الحراك الجماهيري الرافض لمظاهر العنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.

وشهدت البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، الخميس الماضي، إضرابا عاما شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها، ضمن سلسلة الفعاليات التي اقرتها لجنة المتابعة العليا في مواجهة جرائم القتل وتقاعس الشرطة الإسرائيلية.