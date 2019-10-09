واشنطن تبيع سفينة لكوريا الشمالية

أعلن خفر السواحل الأمريكي الأربعاء أن سفينة شحن كورية شمالية كانت الولايات المتحدة قد احتجزتها قبل خمسة أشهر وسط اشتباه بأنها تنتهك العقوبات، قد تم بيعها وقطرها من ميناء في ساموا الأمريكية.

وكانت السفينة “وايز أونست” قد تم احتجازها في أيار/ مايو بدعوى الاشتباه في أنها تنتهك العقوبات الأممية والأمريكية وتم جلبها إلى “ساموا”، وهي أراض أمريكية في جنوب المحيط الهادئ، حيث ظلت في الميناء لمدة خمسة أشهر.

وذكر بيان لخفر السواحل أن السفينة التي تزن 15 ألفا و477 طنا بيعت في مزاد بتوجيه من محكمة اتحادية عقب تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية.