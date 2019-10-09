إصابات في صفوف أجهزة السلطة خلال اشتباكات مع مواطنين في جنين

أصيب خمسة من أفراد الأمن الوطني الليلة الماضية، خلال اشتباكات وقعت على إثر حملة أمنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تعرضت لإطلاق النار في مخيم جنين عقب اقتحامها له في إطار مداهمات بدأت في مناطق مختلفة من محافظة جنين لملاحقة مطلوبين.

وأشارت إلى أن مجهولين ألقوا عبوات حارقة على القوة الأمنية ما أدى لإصابة ثلاثة من أفراد الأمن الوطني بجراح طفيفة، فيما اندلعت اشتباكات ومناوشات مع الشبان في بعض مناطق المخيم.

يشار إلى أن مدينة جنين تشهد منذ أيام حملة أمنية واسعة في إطار ملاحقة مطلوبين جراء حالات الفلتان الأمني، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.