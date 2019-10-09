الحرم الابراهيمي يُنتهك مجدداً الليلة الماضية

اقتحم مئات المستوطنين، مساء أمس الثلاثاء، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وحوّلوه إلى ما يُشبه "كنيسًا يهوديًا".

وأدى المستوطنين في المسجد الإبراهيمي صلواتهم وسط الرقص والطقوس التلمودية وهم يحتفلون بما يسمى "عيد الغفران".

وتمت عملية الاقتحام بتأمينٍ من قوات الاحتلال التي قامت بطرد موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه.

وحوّل جنود الاحتلال محيط المسجد الإبراهيمي إلى ثكنة عسكرية وأغلقوا جميع المداخل ومنعوا حركة المواطنين والسكان في المنطقة.

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي بإيقاف هذا الجنون الذي يحكم سلوك حكومة الاحتلال في التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي الوقت التي تسمح قوات الاحتلال للمستوطنين اقتحام المسجد الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته، تمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه.