سرايا القدس تزور عوائل شهداء معركة الشجاعية بمسير عسكري

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء امس الثلاثاء, مسيراً عسكرياً جاب شوارع حي الشجاعية بمدينة غزة, في ذكرى معركة الشجاعية والانطلاقة الجهادية للحركة.

وانطلق المسير العسكري الذي شارك فيه العشرات من مقاتلي السرايا بأسلحة مختلفة ومتنوعة, من أمام منزل عائلة الدكتور رمضان شلح الأمين العام المرشد لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك في رسالة وفاء له, وصولاً لمنازل عوائل أبطال معركة الشجاعية ومفجري الانتفاضة الأولى الشهداء سامي الشيخ خليل وزهدي قريقع ومحمد الجمل وأحمد حلس.

وجدد مجاهدو السرايا العهد والبيعة مع الله على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها, هذا الطريق الذي خطه الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي وحافظ عليه الدكتور رمضان شلح , وحمل لواءه من بعدهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة.

وعبر أهالي الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بحركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري, على هذه الزيارات التي ترفع من معنوياتهم, وتؤكد لهم أن دماء وتضحيات أبنائهم مازال يصونها و يحافظ عليها المجاهدون الذين يسيرون على دربهم.