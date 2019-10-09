الافراج عن مراسلتي معا والجزيرة

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن الزميلتين الصحفيتين ميسة أبو غزالة وسندس عويس، بعد توقيفهما والتحقيق معهما بحجة "الاخلال بالنظام العام من خلال تصوير المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية، إن مخابرات الاحتلال أفرجت عن الزميلة ميسة أبو غزالة مراسلة وكالة معا في القدس، وسندس عويس والتي تعمل مع قناة الجزيرة مباشر، بعد توقيفهما والتحقيق معهما في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة.

وأوضحتا أن شرطة الاحتلال سلمتهما البلاغات للتحقيق فور خروجهما من المسجد الاقصى ظهر اليوم، ولفتتا أن مخابرات الاحتلال والشرطة لاحقتهما عدة مرات خلال تواجدهما في الاقصى وعملهم برصد وتصوير المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.