إضراب في مدارس الخليل بعد الحصة الرابعة غدا

أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين فرع الخليل، الاضراب غي مدارس تربية وتعليم الخليل بعد الحصة الرابعة من يوم غد الاربعاء.

وجاء ذلك في اعقاب الاعتداء على معلم، حيث قال الاتحاد، في بيان صحفي له :" نعلن الإضراب الشامل في مدرسة النهضة الاساسية للبنين، والاضراب الشامل في كافة مدارس الخليل بعد الحصة الرابعة، وتنفيذ اعتصام تضامني مع المعلمين في مدرسة النهضة".

وطالب الاتحاد بتجريم الاعتداء على المعلمين وتشديد العقوبات على المخالفين، متهمًا أحد أولياء الأمور في مدرسة النهضة بالاعتداء بالضرب على أحد المدرسين.