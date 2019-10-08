بشاشة قابلة للطي.. مايكروسوفت تطلق جهازي سيرفس نيو ودوو

كشفت شركة مايكروسوفت خلال حدثها الخاص الذي أُقيم بمدينة نيويورك الأميركية عن تشكيلة من الحواسيب الشخصية من فئة "سيرفس"، وضمت خمسة حواسيب جديدة، بينها جهازان جديدان كليا بشاشة قابلة للطي.

ويأتي الإعلان عن الجهازين القابلين للطي لدعم نظام التشغيل الجديد (ويندوز 10إكس)، وأطلقت الشركة على الجهازين اسمي: سيرفس نيو، وسيرفس دوو للجهاز الأصغر.

وذكرت الشركة الأميركية في منشور على مدونتها "أننا نقدم مع سيرفس نيو، وسيرفس دوو، فئة جديدة من الأجهزة القابلة للطي المصممة لمساعدة الناس على إنجاز المزيد من الأعمال على أجهزة أصغر، وأكثر تحملا".

1- سيرفس نيو

يمتاز سيرفس نيو بأنه جهاز قابل للطي لتحسين الإنتاجية، مستفيدًا من نظام (ويندوز 10 إكس) الجديد. ويأتي مع مفاصل قابلة للدوران بزاوية 360 درجة تجمع بين شاشتين قياس كل منهما تسع بوصات. وبفضل المفاصل، يدعم الجهاز أي وضعية يريدها المستخدم. وفي حال فُتح الجهاز مع شاشتين مستويتين، فإنه سيكون أنحف حاسوب مع شاشة إل سي دي بقياس 13 بوصة.

ولأن الجهاز صنع لزيادة الإنتاجية وتعدد المهام، فإنه يدعم جميع تطبيقات الإنتاج كحزمة أوفيس، مع لوحة مفاتيح قابلة للإزالة، وهو متوافق مع القلم الإلكتروني "سيرفس بن"، ويمكن وصله بالفأرة اللاسلكية عن طريق تقنية البلوتوث.

2- سيرفس دوو

وقالت مايكروسوفت إن "سيرفس دوو" هو أول جهاز من سلسلة سيرفس يمكن وضعه في الجيب. وينظر إلى هذا الجهاز على أنه عودة للشركة الأميركية إلى سوق الهواتف الذكية، خاصة أن الجهاز قادر على إجراء المكالمات الهاتفية، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأضافت مايكروسوفت أن "سيرفس دوو" يجمع بين أفضل تجارب الإنتاجية من شركة مايكروسوفت، وتطبيقات أندرويد، وتصميم أجهزة سيرفس في جهاز واحد، يمكنك اصطحابه معك إلى أي مكان. ويملك سيرفس دوو شاشتين بسماكة الورق مقاس كل منهما 5.6 بوصات، و8.3 بوصات عند فتحهما.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت سوف تتأخر في إطلاق هذين الجهازين، إذ تعتزم طرحهما في الأسواق أواخر عام 2020 بالتزامن مع موسم العطلات.