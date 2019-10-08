الاحتلال: الحوامات تشكل تهديداً خطيراً بالنسبة لـ "إسرائيل"

قال ما يسمى بــ "قائد فرقة غزة"، بجيش الاحتلال، العميد اليعازر توليدانو، مساء الثلاثاء، إن الحوامات تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة لـ "إسرائيل".

وأضاف توليدانو في لقاء مطول مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن نعترف بأن الحوامات ليست لعبة، إنها تهديد خطير للغاية، ولديها القدرة على التحليق وحمل المتفجرات وإلقائها".

وأكد أن الجيش يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مضيفاً، "شهدنا بالفعل ثلاثة أحداث من هذا النوع على حدود غزة، وبالنسبة لنا هذا تهديد خطير مثل الصواريخ المضادة للدبابات".

وأردف قائلاً إن "قضية إطلاق الصواريخ والقذائف برمتها تشكل تهديداً خطيراً ويتزايد"، موضحاً، أن جيش الاحتلال يركز على مكافحته بكل الطرق،

وأشار إلى أن رئيس الأركان يضغط بقوة لمحاربته وعلى جميع المستويات؛ إنه سلاح قاسي للغاية.

واستطرد توليدانو قائلاً:" الصواريخ تطلق بالفعل، إنها تضر بالأمن وبالشعور بالأمان، وهذا يؤخذ في الاعتبار".