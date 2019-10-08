ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

فلسطين تشارك في مؤتمر الدول الأطراف بشأن التغير المناخي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:10 - 08 أكتوبر 2019
رياض منصور مبعوث فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور مبعوث فلسطين في الامم المتحدة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

شاركت دولة فلسطين، بصفتها رئيس مجموعة 77 والصين، بالاجتماع التحضيري في كوستاريكا، الذي يسبق انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، المزمع عقده في تشيلي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع، مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وينعقد الاجتماع التحضيري على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، في مدينة سان خوسيه، وتبرز أهميته في كونه فرصة لتبادل أفضل الممارسات حول بناء وتحسين استراتيجيات طويلة الأجل في المجالات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات