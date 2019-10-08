ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ريال مدريد يقنع بنزيمة على تجديد عقده

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:01 - 08 أكتوبر 2019
غارث بيل وكريم بنزيمة غارث بيل وكريم بنزيمة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفادت تقارير صحفية، بأن تطورا جديدا طرأ في العلاقة بين فريق ريال مدريد الإسباني ونجمه الفرنسي، كريم بنزيمة.

وبحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيمة بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022.

وأشار إلى أن راتب المهاجم الفرنسي في العقد الجديد سيصل إلى 11 مليون يورو سنويا.

يذكر أن العقد الحالي لبنزيمة مع الميرنغي ينتهي في صيف 2021، وبراتب سنوي يقارب الـ8 ملايين يورو.

ويعد بنزيمة هو الهداف الأول لريال مدريد في كل البطولات منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "سانتياغو برنابيو" صوب يوفنتوس في صيف 2018.

الأكثر مشاهدة

متعلقات