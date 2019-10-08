عائلة الأسير قعدان تدعو الجميع لتحمل مسؤوليته للعمل على انهاء معاناته

أعربت عائلة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، الشيخ طارق قعدان عن قلقها حول مصيره، و ذلك بعد قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري له 6 أشهر جديدة، لا سيما أنه يخوض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ 70 على التوالي.

و قالت شقيقة الأسير، منى قعدان لـ مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "وصلنا اليوم عبر المحامي جواد بولص انه تم تجديد ست شهور لشقيقي علما ان الإداري الأول كان من المفترض أن ينتهي غدا".

و أضافت قعدان قائلة: "نحن كعائلة متخوفين وقلقين على وضع شقيقي علما ان وضعه الصحي بات صعباً للغاية، بسبب ظهور الجفاف عليه، و أنه قد فقد الكثير من وزنه، و أصبح لديه ضعف بالرؤية، ولا يقوى على الحركة داخل زنزانته".

و وجهت قعدان رسالة إلى كل حر وشريف ما زال ضميره حيا لإنقاذ شقيقها من هذه المعاناة في وقت تخاذل المسؤولين والمؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أو المؤسسات التي تحمل اسم الأسرى وتتغنى بهم.

و حول التضامن مع الأسير قعدان، أشارت شقيقته الى أنه ليس هناك تضامن يذكر من أي من المؤسسات سواء كانت محلية أو دولية، موجهة الشكر لأبناء شعبنا لالتفافهم حول قضية الأسرى وخاصة اهلنا بغزة الصمود وكذلك بالضفة كل حسب استطاعته.

كما طالبت الجميع ان يقف عند حدود مسؤوليته بنصرة أسرانا واسيراتنا في سجون الاحتلال.

و تابعت تقول: " أنا على يقين بإيمان وعزيمة وصلابة شقيقي الذي عودنا دائما على انتزاع حريته وانتصاره رغم انف الاحتلال واجباره الرضوخ لمطالبه".

يُشار إلى ان محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" جددت اليوم الثلاثاء، حكم اعتقال الأسير المضرب عن الطعام الشيخ طارق قعدان، لمدة ستة شهور.