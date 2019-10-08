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حكومة رام الله: جاري الاعداد لصرف دفعة جديدة من مستحقات الموظفين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:39 - 08 أكتوبر 2019
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أكد الناطق باسم حكومة رام الله اليوم الثلاثاء، إبراهيم ملحم أنه جاري الاعداد لصرف دفعة مالية من المستحقات الموظفين في الوقت القريب.

قرار حكومة رام الله حول صرف الدفعة المالية الجديدة، جاء بعد تسلم الأولى الاسبوع الماضي، دفعة من أموال المقاصة المجمدة بحوالي 1.5 مليار سيكل من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وفور تجميد الاحتلال لأموال المقاصة، بلغت نسبة فاتورة رواتب الموظفين حوالي 500 مليون شيكل شهريًا، بمعدل صرف نسبة 70% من رواتب موظفيها الشهرية.

ويشار إلى أن مسؤول الشؤون المدنية حسين الشيخ، دعا في وقت سابق إلى تفعيل اللجان الفنية المشتركة للمرة الأولى، لبحث القضايا المالية العالقة مع الاحتلال.

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