موقف مرتضى من قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

في ظل انتظار قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا أعرب رئيس نادي الزمالك المصري ثقته بموقف فريقه من الأزمة وذلك قبل ساعات من صدور قرار الحسم.

من المقرر أن يعقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اجتماعًا مهمًا اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي.

يُشار إلى أن الفريق السينغالي تغيب عن حضور مباراة الزمالك الأسبوع الماضي ما دفع حكم المباراة لإطلاق الصافرة انتهاء المباراة واحتساب فوز الزمالك بـ 3 أهداف دون مقابل.

وفي حال استمر الوضع كما هو فإن الزمالك سيتأهل لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك خسر أمام الفريق السنغالى في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز في لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.

وقال مرتضى منصور: "لا يوجد دليل واضح لصدور قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بإعادة المباراة لأنه لم تحدث حالات شغب ولا يجب افتراض سوء النية في فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي "فيفا" والمشرف على الكاف لمجرد أنها سنغالية وستساند أبناء بلادها".

وأضاف: "مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية لم يتقرر إعادتها رغم انسحاب الفريق المغربي من أرض الملعب وبعد اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".

وأكمل: "عدم حضور الفريق السنغالي الاجتماع الفني أكبر دليل على أن جينيراسيون تجاهل اللائحة ولم يسجل اعتراضه على نقل اللقاء".

وشدد مرتضى: "الزمالك لم يتعامل بشكل سيئ لأنه غير مسؤول عن معاملة الفريق الضيف سوى باستقباله فقط في المطار".

وتوعد مرتضى الاتحاد الأفريقي في حال اعتبار جينيراسيون فائزاً مؤكداً أن هذا القرار سيكون وصمة عار على الكرة الأفريقية باعتبار المنسحب فائزا باللقاء، كما أن الزمالك لن يكون ضحية عداء الكاف للمدير التنفيذي الأسبق عمرو فهمي المنتمي للأهلي.

وأوضح أن الزمالك سيطعن على قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في حال اعتبار جينيراسيون فائزاً، وسيفضح الكاف في وسائل الإعلام العالمية ولن يصمت ويتنازل عن حقه.