باسم يوسف يلتقط سلفي مجنون مع رجل العام محمد صلاح

حصد لاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح نجم المنتخب المصري جائزة رجل العام الذي تقدمها المجلة الشهيرة في مدينة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة بحضور العديد من المشاهير ونجوم الفن.

والجميل في استلام جائزة رجل العام أن الاعلامي المصري الشهير باسم يوسف هو من قدم الجائزة لمحمد صلاح وقد قدمها بطريقة طريفة كوميدية رائعة لفت فيها انظار العالم أجمع.

حيث نشر الاعلام باسم يوسف على صفحته الشخصية على الفيسبوك صور مضحكة خلال الإعلان عن الجائزة التي فاز بها محمد صلاح.

ومن المقرر أن يغيب صلاح عن معسكر منتخب مصر المقام حاليا، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إراحته، وذلك بعد ان تعرض لإصابة في الكاحل إثر تدخل عنيف من مدافع ليستر سيتي في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.