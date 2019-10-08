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الوكيل أبو الرب: الاحتلال طرد موظفي الوزارة تمهيدًا لاقتحام الحرم الإبراهيمي

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 15:18 - 08 أكتوبر 2019
الحرم الابراهيمي الحرم الابراهيمي
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أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" يعمل على طرد موظفي وزارته المتواجدين داخل الحرم الابراهيمي، موضحاً بأن الاحتلال يمهد لاستباحة المستوطنين للحرم تحت دواعي واهية.

 وقال الوكيل أبو الرب، في تصريح مقتضب، :"بأن الاحتلال طلب من موظفي الوزارة إخلاءهم الحرم" مضيفاً بان الاحتلال يسعى لتليفها تحت طابع ديني لإخفاء نواياهم في السيطرة على الحرم وكمس هوية الفلسطينيين والمسلمين.

كما جدد تأكيده على أن موظفي الوزارة رفضوا وبشدة الانصياع لقرار قوات الاحتلال، الأمر الذي دفع الأخير إلى إخراجهم بالقوة.
وطالب أبو الرب المجتمع الدولي والجهات المعنية بالوقوف الجاد اتجاه ممارسات الاحتلال في التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

يشار إلى أن الاحتلال يعمل على إخراج سجاد المسجد تمهيدًا لاستباحته من قبل المستوطنين المتطرفين، لتنظيم طقوس وصلوات تلموديه.

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