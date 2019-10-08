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إصلاح في رفح يختتم دورة في الصلح العشائري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:22 - 08 أكتوبر 2019
لجنة الاصلاح لجنة الاصلاح
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اختتم مخاتير لجنة الاصلاح والتواصل التابعة لحركة الجهاد الاسلامي في دورة خاصة بقضايا الصلح العشائري وذلك بمدينة رفح.

وضمت الدورة التي نظمها "مجلس شيوخ قبيلة الترابين" عدد كبير مخاتير ووجهاء ورجال الصلح على مستوى مناطق المحافظة وسط ترحيب واسع من كافة المشاركين.

بدوره أكد الشيخ ابو أحمد الأخرس على أهمية تعلم الاحكام الشرعية و قوانين العرف العشائري المتبع بين العائلات الفلسطينية في حل المشاكل ، وضرورة الاستمرار في طلب العلم الشرعي.

وثمن المختار أبو محمد القصاص  جهد رجال الإصلاح و طالب الاستمرار في عقد الدورات التنشيطية والعلمية لرفع مستوى أداء رجال الإصلاح.

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