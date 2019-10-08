الخطيب يغيب عن اجتماع الكاف بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

من المقرر أن يعقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اجتماعًا مهمًا اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي وذلك بحضور رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب إلا أن الخطيب تغيب عن حضور الاجتماع.

وقدم الخطيب اعتذاره لعدم حضور اجتماع لجنة المسابقات بالكاف، لأسباب صحية، نظرا للتواجد بالمستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني "بيرتا لانفي" الذي يتواجد حاليا في زيارة لمصر.

وكان رئيس النادي الاهلي تلقى دعوة رسمية من الكاف لحضور اجتماع المسابقات لمناقشة عدد من الأمور، في مقدمتها أزمة مباراة الزمالك ضد جينراسيون السنغالي لتحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أو إعادة إياب دور ال32.

ومن المتوقع أن يكون قرار الخطيب بالغياب عن اجتماع الكاف له علاقة قوية بالأزمة التي اثارها رئيس الزمالك مرتضى منصور وتصريحاته النارية ضد رئيس الاهلي ومجلسه، فيما قرر ملاحقته قانونيًا.

يُشار إلى أن الفريق السينغالي تغيب عن حضور مباراة الزمالك الأسبوع الماضي ما دفع حكم المباراة لإطلاق الصافرة انتهاء المباراة واحتساب فوز الزمالك بـ 3 أهداف دون مقابل.

وفي حال استمر الوضع كما هول فإن الزمالك سيتأهل لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك خسر أمام الفريق السنغالى في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز في لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.