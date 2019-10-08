بالأسماء: داخلية غزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 9/10/2019، من كشف 2/10.

وأوضحت الداخلية، بأن السفر للحافلات المتبقية وهي السادسة والسابعة والثامنة من ذات الكشف.

ودعت المسافرين إلى التواجد غدًا الساعة السابعة صباحًا، في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت من المسافرين، إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.