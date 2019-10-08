مواصفات الذباب الالكتروني في السعوية

ثمة مواصفات الذباب الالكتروني، وشوط لمنتسبيه يترتب عليه التعامل معها خلال أداء عمله في الذباب الالكتروني.

ومن مواصفات الذباب الإلكتروني السعودي، أن يكون من العاطلين الفاشلين المدمنين، الذي يتخذ من متعته إلهه وأمه وأباه.

وأيضا من شروط مواصفات الذباب الالكتروني، ألا يحمل أية قيمة وطنية، يدربونه على أن يكون الانتماء عنده للوظيفة لا للوطن، والإخلاص لمن يدفع له، لا لأي قيمة أخرى.

مسؤولو الذباب الإلكتروني، يتحدثون بأن من شروط منتسبي الذباب الالكتروني هم من يوفرون له ما يحتاج إليه من متع حتى يكون كالعبد لهم.

والشرط الثالث لمنتسبي الذباب الالكتروني، ان يكون ممن لا يحملون أية قيمة للدين، فالدين أهون عليه من شربه الماء، لذلك لن يهتم لأمور الدين أبدا، لا شرعية ولا سياسية.

والشرط الأخير، ألا يحمل الذباب الإلكتروني أية صفة أخلاقية أبدا، يشترط أن يكون تافها سيئ الخلق، لأن الأخلاق ولو بالقليل منها، قد تقلل من حماسه لبعض القضايا التي يطلب منه التغريد فيها حتى لو كانت ضد الأخلاق والفضيلة.