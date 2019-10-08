ما هو قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

من المقرر أن يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قراره بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون والتي أثارت جدلًا واسعًا في صفوف جماهير الدائرة المستديرة لكرة القدم الافريقية بعدما تغيب الفريق السينغالي عن حصور مباراة الزمالك ما دفع حكم المباراة لإطلاق الصافرة واحتساب فوز الزمالك بـ 3 أهداف دون مقابل.

وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة أحداث مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالى، التي كان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضي على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يُشار إلى أن الزمالك خسر أمام الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز في لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.

وبهذه النتيجة يتأهل نادي الزمالك لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بعدما قرر الاتحاد المصري والكاف نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية الامر الذي دفع فريق جينيراسيون السنغالي لعدم الالتزام بالقرار والانسحاب من المباراة.

وكانت الحجة التي دفعت الاتحاد المصري و قرار الكاف بخصوص نقل مباراة الزمالك جينيراسيون إلى ملعب أخر هو عدم قدرة الأمن على تأمين الملعب وذلك في ظل مظاهرات كانت قد شهدتها جمهورية مصر العربية.

وكان مسئولو اتحاد الكرة كشف أن هناك اتصالات جرت بين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية في الساعات القليلة الماضية ومسئولي لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر: "إن مسئولي الكاف أكدوا لاتحاد الكرة أن الأقرب صدور قرار باعتبار الزمالك فائزا، والاحتمال الثاني هو إعادة اللقاء وتحديد موعد جديد له على أن يقام في مصر، مضيفًا أن توقيع عقوبات على الزمالك أو احتساب جينيراسيون فائزا أمر صعب حدوثه، خاصة أن النادي الأبيض التزم بخطابات الأمن وموعد وملعب المباراة.