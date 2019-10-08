الاعلام "الاسرائيلي" لـ "ترامب": انت ثرثار وطائش

شن الإعلام الاسرائيلي، هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد نحو شهر من إقالته مستشاره للأمن القومي، جون بولتون.

وركزت عدة وسائل إعلام اسرائيلية، على فكرة أن ترامب "يتحدث كثيرا، ولا يفعل شيئا"، إذ قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي "ثرثار وطائش".

وبحسب وسائل الاعلام ، فإنه مما زاد من حنق الإعلام الاسرائيلي تجاه ترامب، شتمه اليهود المنتمين إلى الديمقراطيين، والشائعات التي تتحدث عن احتمالية لقائه الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وتابعت بأن فشل منظومات الدفاع التي اشترتها السعودية من الولايات المتحدة، بصد هجوم أرامكو، فتح النار على ترامب من الإعلام الاسرائيلي، الذي شن آخر هجوم له بالتزامن مع بدء تركيا عملياتها شرقي الفرات في سوريا، إذ عنونت "يديعوت أحرنوت": "أمريكا تتخلى عن حلفائها الأكراد وتعطي الضوء الأخضر لأردوغان بشن حرب عليهم".

المحللون الذين يظهرون على إذاعة الجيش الإسرائيلي، وبقية الإذاعات، زادوا من الأوصاف المسيئة بحق ترامب، على نحو غير مسبوق.

وتابعت وسائل الاعلام بأن كبير محللي قنوات التلفزيون، ايهود بعاري، قال: "أخطأنا منذ البداية في هذا العناق مع ترامب وعلينا أن نبتعد عنه قبل أن نخسر الجمهور الأمريكي".

ويرى قيادات "الليكود" أن "إيران أكثر جرأة وقوة بأس، وجاهزة للهجوم على إسرائيل دون رحمة، وأن ثرثرات ترامب لن تنفعهم"، قائلين عن ترامب إنه "يترنح على كرسي الحكم ولم يعد يملك ما يعطيه لإسرائيل".