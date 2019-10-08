​​​​​​​مالية رام الله تطالب بالإفراج عن موظفيها المعتقلين من أمن حماس اليوم

أصدرت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، طالبت فيه بالإفراج عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما ورد على صفحة الوزارة في فيسبوك:

طالبت وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة والذين اعتقلوا من قبل امن حماس اليوم الثلاثاء.

واكدت وزارة المالية أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقاً لتوجهات مجلس الوزراء ويهدف الى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ اكثر من 4 أعوام.

وعليه, اكدت وزارة المالية على أهمية عمل اللجنة واستمرارها بمهامها حسب الاصول وبأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية.