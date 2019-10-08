أسرى محررون يعتصمون برام الله لصرف رواتبهم المقطوعة منذ 12 عاما

منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء (8 سبتمبر 2019) مجموعة من الأسرى المحررين حاولوا الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء للاعتصام ضد قطع رواتبهم من قبل وزارة المالية.

وقال المحرر علاء الريماوي إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية منعتهم الاعتصام أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء في منطقة المصيون، رغم سلميه اعتصامهم، وقاموا بتصويرهم وأبعادهم إلى الدوار المقابل حيث واصلوا اعتصامهم.

وأجتمع الأسرى وعائلاتهم وأطفالهم مقابل مقر مجلس الوزراء لساعات رافعين اليافطات المطالبة بإعادة صرف رواتبهم، وعدم تجاوز حقهم بصرف رواتبهم.

وتقطع وزارة المالية راتب المحرر الريماوي و50 أسيرا محررا منذ العام 2007، دون أبداء أعلانا رسميا أو سببا واضحا لهذا القطع، سوى السبب الظاهري أنهم من الأسرى المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو ما يدخل في إطار المناكفات السياسية بين الجانبين.

وقال المحرر الريماوي:" منذ قطع رواتبنا ونحن نراجع وزارة المالية ولا يصلنا ردا سوى أن خللا في الصرف هو سبب قطع الرواتب، وهذا الخلل لم يتم تعديله طوال هذه السنوات".

وليس هذا التحرك الاحتجاجي الأول لهؤلاء الأسرى فقد اعتصموا في العراء قبل عام ( سبتمبر 2018) لأكثر من عشرة أيام، أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومن قبلها أمام مقر مجلس الوزراء قبل أن يتم التوصل لاتفاق لأنهاء الاعتصام.

هذا الاتفاق كان يضمن أن تقوم وزارة المالية بصرف رواتبهم أسوة بباقي الأسرى المحررين خلال شهرين، وذلك بتدخل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله، ومسؤول المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه، مما جعلهم يعودوا من جديد إلى الاعتصام، خاصة بعد التواصل مع رئيس الوزراء الجديد محمد أشتيه بدون رد منه، كما يقول الريماوي.

وتابع المحرر الريماوي:" تواصلنا أكثر من مرة مع مكتب رئيس الوزراء محمد أشتيه وحاولنا الاجتماع به إلا أننا لم نتلق أيه رد".

ويأتي قطع رواتب الأسرى المحررين رغم إعلان قادة السلطة من رئيسها ورئيس الوزراء باستمرار صرف رواتب الأسرى والشهداء رغم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة جراء اقتطاع إسرائيل لبدل هذه الرواتب من أموال المقاصة منذ ثمانية أشهر ولا تزال.