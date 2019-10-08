وفد طبي مصري في غزة

استقبلت وزارة الصحة مساء أمس الاثنين وفدًا استشارًيًا يضم أطباء مصريين كبار وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" لإجراء فحوصات ومعاينات وعدد من العمليات الجراحية لمصابين ومرضى.

وثمنت الوزارة في كلمة ألقاها مدير عام الاسعاف والطوارئ د. إياد أبو زاهر الموقف الرسمي والشعبي المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والعلاقات الأخوية الكبيرة التي تربط بين مصر وفلسطين.

كما تحدث د. أبو زاهر خلال استقباله الوفد حول الثقة والسمعة الكبيرة التي يحظى بها الكادر الطبي المصري لدى شعبنا في العلاج بالخارج.

وأشار إلى أن المصابين الذين حصلوا على تحويلات طبية إلى مستشفى وادي النيل بجمهورية مصر العربية، كانوا من أفضل الحالات التي شهدت تحسناً ملحوظاً وتلقت أفضل الرعاية الطبية.

بدوره، تحدث د. أحمد شتات مدير دائرة الأطباء في وزارة الصحة حول أهمية الوفد كونه يضم عدد من الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات جراحات العظام المعقدة ومدى حاجة جرحانا في قطاع غزة إلى مثل هذه التخصصات لاستكمال مشوارهم العلاجي، شاكراً جمهورية مصر العربية والوفد الطبي المصري على الحضور والمشاركة في تقديم العلاج.

وأشار د. شتات إلى التحضيرات في كل من مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الشفاء بغزة لاستقبال الوفد المكون من عدة تخصصات لتحقيق الفائدة القصوى من امكانيات الوفد للجرحى والمصابين من ابناء شعبنا خلال فترة اقامة الوفد.

الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة ثمن الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوفد يمثل جزءً مما تقوم به مصر في دعم اشقاءها الفلسطينيين عبر التاريخ الحديث والمعاصر.