هل يفعلها ماندلبليت؟

كتب: سعيد بشارات

انتهت أمس جلسات الاستماع التي خضع لها نتنياهو والتي استمرت من 10-11 ساعة متواصلة على مدار 3 أيام بخصوص ملفات التحقيق مع نتنياهو 1000 2000 3000 4000 , والتي يشرف عليها النائب العام والمستشار القانوني ماندلبليت وجهات قضائية أخرى. فما هي جلسات الاستماع، والى ماذا ستنتهي:

جلسات الاستماع هي عملية تأتي بعد نهاية التحقيق الذي انتهى قبل 7 شهور تقريباً وهي تأتي ليقوم طاقم الدفاع بدحض الادعاءات التي قيلت ضد نتنياهو وتقديم الادلة التي تنفي شهادة الشهود الذي شهدوا ضد نتنياهو وخاصة شهادات الحق العام.

بعد جلسات الاستماع يغيب المستشار القانوني للحكومة فترة من الزمن قد تمتد الى نهاية العام الجاري بعد على ماندلبليت أن يثبت واقعة الفساد القائمة على تلقي مال واعطاء مقابل له، فاذا ثبتت الواقعة يقوم المدعي العام بتقديم لائحة اتهام بناءً على توصية ماندلبليت، وبعدها تبدأ جلسات محاكمة نتنياهو والتي قد تنتهي بإغلاق الملف بعد ترتيب صفقة بين الطرفين.

إذا ما قدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذه الفترة والتي لم تشكل فيها الحكومة سيكون موقف نتنياهو ضعيف جداً مما لا يؤهله لتشكيل حكومة، اما إذا ما تم تشكيل الحكومة في فترة ما قبل نشر لائحة الاتهام سيكون بإمكان نتنياهو عمل اللازم لدفن القضية او سن قانون من القوانين التي تحصنه من مواجهة القضاء.

في حالة نتنياهو التي تتميز بكثرة ملفاته، تختلف الامور من ملف الى اخر فهناك ملفات لا ادانة لنتنياهو مباشرة فيها كملف الغواصات، وهناك ملفات عملية اثبات واقعة الفساد فيها ضعيفة، وهناك ملف 4000 وهو ملف بيزك والا، وهو الملف الذي يعمل ماندلبليت على استخلاص (الواقعة الذهبية) منها والتي يسعى الى استصدار لائحة اتهام على أثرها، لكنه الى الان لم يستطع اثبات واقعة (هات وخد) الذهبية.

لذلك الامور معلقة في الفترة الحالية والرأي الغالب أنه سيتم دفن الملفات قبل ان تنتج ادانة لضعف العثور على الرافعة القانونية التي تثبت حالة الفساد في الملف ـ أو قد يتم ادانته وهو أمر ضعيف الى الان، لكن قد تكون ادانة كلائحة اتهام سارة، سطحية وباهتة.