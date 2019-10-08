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ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ..والقيادي قعدان يدخل يومه ال70

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:35 - 08 أكتوبر 2019
الأسر قعدان الأسر قعدان
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 يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير أحمد غنام  المضرب منذ 87 يوماً ، والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان المضرب منذ 70 يوماً 0

وحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فالأسرى المضربون هم: أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا في محافظة الخليل، مضرب منذ 87 يوما، وإسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس في محافظة القدس، مضرب منذ 77 يوما، وطارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، مضرب منذ 70 يوما، وأحمد زهران مضرب عن الطعام منذ 17 يوما، ومصعب الهندي (29 عاما) من بلدة تل في محافظة نابلس، مضرب منذ 15 يوما. والأسيرة هبة اللبدي (24 عاماً) من بلدة يعبد بجنين وتحمل الجنسية الأردنية والفلسطينية، مضربة منذ 15 يوماً

 

 

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