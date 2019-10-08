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غزة: مدرسة بحرية تخرج دورة بعنوان "الإسعاف البحري" على هيئة مناورة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:39 - 08 أكتوبر 2019
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على هيئة مناورة، خرجت مدرسة   S.D.R البحرية للسباحة والغوص والإنقاذ دورة تدريبية بعنوان "الاسعاف البحري" في منتجع اللؤلؤة وسط ميناء غزة.

وكانت الدورة التدريبية بواقع 35 مشارك ومشاركة.

قال أمين سر المدرسة في قطاع غزة إبراهيم بصل إنها قامت باستنفار كافة طواقمها لتخريج دفعة جديدة من وحدة الإسعاف البحري وهي احد اقسام المدرسة والتي يشرف عليها المدرب محمد الشوا ، مشيراً إلى أن عملية التخريج كانت على هيئة مناورة في الميدان.

وأكد بصل على مواصلة تطوير وتنمية القدرات والمهارات الشبابية باعتبارها ضرورة ملحة لما لها من أهمية في خدمة مختلف فئات المجتمع ونشر ثقافة الرياضات المائية في أرجاء الوطن.

من جانبها، عبرت مدربة الدورة ياسمين مريش عن مدى تفاعل المشاركين معها خلال فترة التدريب، مؤكدة على أن إشراك الإناث في هذا العمل وتحملهم للضغط والتعب بحد ذاته انجاز كبير.

وأشارت المدربة مريش إلى أن أغلب العدد المشارك في الدورة من الإناث، لافتة إلى أن المشاركين تلقوا تدريبات حول كيفية التعاطي مع الحالات الطارئة، ومهارات التمريض المختلفة، والتدريب على الإسعافات البحرية.

وحاكت المناورة وقوع حدث أمني مع أصوات انفجارات وحرائق وقنابل دخانية لتعزيز قدرات الطلاب، والعمل على كيفية التعامل مع الحالات والاصابات في وقت الأزمات والحروب.

يشار إلى أن المدرسة أعلنت عن منطقة الميناء منطقة عسكرية مغلقة بدءً من الساعة الثامنة صباحا حتى انتهاء وقت المناورة.

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