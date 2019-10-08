طوق امني على الضفة واغلاق معابر غزة

فرض الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية المحتلة يستمر حتى منتصف ليلة الأربعاء الخميس المقبلة، كما أغلق المعابر بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

وبحسب إذاعة الاحتلال، لن يُسمح خلال هذه الفترة إلا للحالات الإنسانية والطبية فقط بدخول "إسرائيل"، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق.

ويحتفل اليهود في فلسطين المحتلة ودول العالم مساء اليوم ونهار غد بما يسمى "يوم الغفران"، وهو أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية.

وفي هذا اليوم تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة في أنحاء الكيان الإسرائيلي كافة وتُعطل جميع الدوائر والمؤسسات والخدمات العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن.