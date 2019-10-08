حماس ترد على دعوة فتح بإجراء الانتخابات وتعقب على موقف الاخيرة من رؤية الفصائل

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق بأسم حركة حماس اليوم الثلاثاء، رداً على دعوة الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات ، ان حركة حماس مع الانتخابات شاملة ورزمة واحدة متزامنة، ومتفق على ذلك فصائلياً ضمن الاتفاقيات الموقعة مع حركة فتح .

وتابع "نحن جاهزون للتشاور لضمان نجاحها"، موضحاً الى انه من حق شعبنا الفلسطيني أن يجدد الشرعيات في الرئاسة والمجلس التشريعي والوطني ، ولا انتقاء لانتخابات دون الأخرى.

وبين القانوع ان مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية التي قدمتها ثمانية فصائل فلسطينية حظيت بدعم شعبي ومجتمعي لتشكل نقطة للانطلاق نحو تحقيق الوحدة وإنجاز الانتخابات.

وقال "عدم موافقة حركة فتح على مبادرة الفصائل الثمانية يعكس مخالفتها للاجماع الفصائلي وخروجها عن الموقف الوطني الداعم لإجراء انتخابات عامة.

ومن جانبه دعا المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي حركة "حماس لقبول إجراء الانتخابات؛ للتأكيد على وحدة الشعب والجغرافيا والقرار الوطني، لا يوجد أي مبرر أو سبب لكي يقاطع أو يرفض أي فصيل، الانتخابات