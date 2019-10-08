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نتنياهو يبحث مع بوتين ملفات مهمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:52 - 08 أكتوبر 2019
نتنياهو وبوتين نتنياهو وبوتين
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 بحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت المصادر العبرية أن نتنياهو أجرى محادثة مهمة مع بوتين الذي التقى به منذ بضعة أسابيع للنقاش حول قضايا مهمة تتعلق بأمن دولة الاحتلال.

 وفي وقت لاحق، قال نتنياهو، خلال مراسم أقيمت لموظفي مكتب رئاسة الوزراء بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة: "إنه أجرى مكالمة هامة جداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

 وأضاف "هذه المحادثة مهمة أيضًا لأمن دولة الاحتلال، لدينا تحديات كبيرة من حولنا، لكننا نتمتع أيضًا بتعاون وتنسيق مهمين مع روسيا، وهذا أمر بالغ الأهمية".

 

 

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