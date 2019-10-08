طالعتنا عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء ، على عدد من المواضيع التي تهتم بالقضايا التي تهم المواطن ، بالإضافة الى ابراز تهديدات ترامب لأروغان بتدمير الاقتصاد التركي ، بالإضافة الى عاصفة غبارية تضرب جدة وتوقعات باستمرارها للغد.. ولا تعليق للدراسة.

وضمن عناوين اخبار الصحف السعودية

صحيفة الشرق الاوسط التي طالعتنا على ما يلي :

-ترمب يهدد بـ«محو» اقتصاد تركيا إذا تخطّت الحدود في سوريا

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) الاقتصاد التركي «بالتدمير التام والمحو» إذا أقدمت أنقرة على أي فعل يعتبره «مجاوزاً الحدود»، وذلك عقب قراره سحب قوات أميركية من شمال شرق سوريا.

وقال ترمب على «تويتر»: «أؤكد مجدداً فحسب ما شددت عليه من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء أعتبره بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى مجاوزاً الحدود فسأدمر تماماً الاقتصاد التركي وأمحوه (لقد فعلت ذلك من قبل)»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا ولن يدعمها الجيش الأميركي بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان: «وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا... القوات المسلحة الأميركية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها».

وأضاف هوفمان أن وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي أبلغا نظيريهما التركيين بأن التحرك الأحادي سيشكل خطراً على تركيا.

-واشنطن «تتخلى» عن أكراد سوريا قبل هجوم تركي وشيك

-إردوغان: العملية في سوريا قد تبدأ في أي وقت

-من الحماية الأميركية إلى التخلي عنهم... كيف تحولت العلاقة بين واشنطن وأكراد سوريا؟

-وفاة عبد الله الشريدة نجم المنتخب السعودي والهلال السابق

-الرئيس العراقي يدعو إلى «وقف التصعيد» وحوار وطني

-رؤساء لجان التحقيق الرامي إلى عزل ترمب يطلبون من البنتاغون تقديم وثائق

صحيفة الرياض

ومن عناوين الصحف السعودية اليوم

-سلطان بن سلمان يحضر حفل افتتاح معرض العلا في باريس

-افتتاح معرض عالمي في باريس يسلط الضوء على كنوز العلا

-المملكة تؤكد دعمها الكامل لحق الشعوب الخاضعة تحت السيطرة ...

-القوات العراقية تقر باستخدام عناصرها «قوة مفرطة» ضد المتظ...

صحيفة الوطن السعودية :

-المملكة الأولى عربيا في مجلات الآداب

تصدرت المملكة العربية السعودية المجلات العلمية العربية في مجال الآداب، محققة المرتبة الأولى وفقاً لنتائج «معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ARCIF)».

وقال تقرير ARCIF الرابع 2019، الذي يصدر عن قاعدة بيانات معرفة للإنتاج والمحتوى العلمي، إن «المملكة العربية السعودية تصدّرت مجال الآداب، الذي يضم 51 مجلة، بمجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها».

ومن الاخبار السعودية التي طالعتنا بها الصحف اليوم

-الخارجية السعودية: لا علاقة لنا باتصالات النصب والاحتيال

وعن صحيفة سبق السعودية :

قالت صحيفة السبق السعودية ضمن عناوين الصحف السعودية :

-عاصفة غبارية تضرب جدة وتوقعات باستمرارها للغد.. ولا تعليق للدراسة

ضربت عاصفة غبارية محافظة جدة عصر أمس الاثنين، ولازالت مستمرة حتى فجر اليوم الثلاثاء، وتسببت في تدني الرؤية الأفقية إلى مستويات منخفضة للغاية.

وفي التفاصيل، أكد لسبق حسين القحطاني المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة أن الغبار سيستمر حتى الغد.

في نفس السياق، استغرب الأهالي عدم تعليق الدراسة في ظل الأجواء غير الصحية التي تشهدها المحافظة، وسط صمت غريب من إدارة تعليم جدة حتى ساعة كتابة الخبر عند الساعة 12 صباحاً.

وطالب أولياء أمور الطلاب بأن يتم حماية أبنائهم من خلال تعليق الدراسة، مؤكدين أن استمرار الغبار للغد يعني استحالة وصولهم لمدارسهم التي ستتأثر بلا شك بهذه الموجة الشرسة للغبار.

وصحيفة الحياة برس

-عاصفة غبارية تضرب جدة والأهالي يطالبون بتعليق الدراسة