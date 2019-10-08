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"عطاء فلسطين" تنشر رابط تسجيل الاطفال الايتام لعام 2020 الكترونياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:53 - 08 أكتوبر 2019
جمعية عطاء جمعية عطاء
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يأتي هذا تزامنا مع توزيع عطاء فلسطين الدفعات المالية الجديدة من الكفالة المالية للأيتام المكفولين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لعام 2019, وذلك عن الأشهر يوليو، أغسطس، وسبتمبر لعام 2019.

وأوضحت السيدة رجاء أبو غزالة مؤسس ومدير عام الجمعية، أن ذوو الايتام يستطيعوا تسجيل بيانات أطفالهم وإرفاق الأوراق المطلوبة من خلال تعبئة استمارة تسجيل الأيتام إلكترونياً، في موعد اقصاه 15 ديسمبر 2019.

وستشكل الجمعية لجنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لاختيار الأكثر فقراً واستحقاقاً للكفالة، وسيتم الإقرار عن الأسماء المرشحة للاستفادة لمدة عام كامل بشكل رسمي في بداية عام 2020، علماً ان الجمعية تجدد سنويا طلبات الترشح للكفالة.

وترحب جمعية عطاء فلسطين، بكل من أراد المساهمة في كفالة ورعاية الأطفال الأيتام من مؤسسات دولية ومحلية و محسني أهل الخير والعطاء في كافة أماكن تواجدهم، للمزيد الاتصال على فرع رام الله هاتف 022988328 أو فرع غزة هاتف 082820680.

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