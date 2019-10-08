انتهاء استجواب نتنياهو بعد 10 ساعات من التحقيق

ذكرت وسائل إعلام محلية انتهاء جلسات استجواب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو التي استغرقت 10 ساعات أجراها المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت.

وأشارت التقديرات إلى أنه لن يُسمح بأيام أخرى لتقديم الحجج ولن يُطلب أي استئناف لتكملة الاستجوابات، والقرار المتوقع سيصدر في غضون شهرين.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أنَّ فريق الدفاع عن نتنياهو، بقيادة المحامي يوسي أشكنازي وعميت حداد، بالرد خلال الأيام الأربعة في جلسات الاستجواب التي جرت في مقر وزارة القضاء في القدس، على التهم الموجهة لنتنياهو بمزاعم الفساد، ملف - 4000 (قضية ألوفيتش، بيزك والاه) ، 2000 (محادثات بيبي-نوني) ، و 1000 (قضية الهدايا).

وتعتبر "قضية بيزيك، 4000" الأكثر حساسية بالنسبة لنتنياهو.

ويشتبه المحققون بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والاه" في مقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ألوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والاه".

في القضية الثانية يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت 2000"، أكثر الصحف انتشارا في إسرائيل، للحصول على تغطية إيجابية له.

وفي القضية الثالثة 1000 يتهم نتنياهو بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار) مقابل حصول من قدموها على امتيازات مالية شخصية.