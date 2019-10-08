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الطقس: ارتفاع الحرارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:56 - 08 أكتوبر 2019
طقس - حرارة طقس - حرارة
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توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الخميس، فيكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

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