ناشطون يدشنون حملة #بدنا_مصالحة على مواقع التواصل دعماً لمبادرة الفصائل لانهاء الانقسام

دشن ناشطون فلسطينيون هاشتاق #بدنا_مصالحة، وحظي بتفاعل من قبل الجمهور الفلسطيني لحث طرفي الانقسام على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وتأتي هذه الحملة في وقت طرحت فيه ثمانية فصائل فلسطينية مبادرة لإنهاء الانقسام، قدمت لحركتي فتح وحماس، وردت عليها حماس بقبولها دون ملاحظات، بينما اعتبرتها حركة فتح لم تأت بجديد، وطالبت بتطبيق اتفاق أكتوبر 2017. وهو ما يعني بقاء الوضع الراهن كما هو عليه.

ويقف خلف الحملة الأطر الطلابية التابعة للفصائل الثمانية في غزة التي قدمت المبادرة الوطنية لإنهاء الانقسام، لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة.

ويعيش الفلسطينيون انقساماً أثر على مناحي الحياة كافة، وخاصة في قطاع غزة الذي يعيش حصاراً اسرائيلياً أتى على كل شيء، وزاد من نسبة الفقر والبطالة الى اعلى مستوياتها، وهو ما يدفع الشباب والمواطن بين الحين والاخر للمناداة بتحقيق المصالحة ظناً منه انها طوق النجاة من الواقع المؤلم.

وتقاربت التغريدات على الهاشتاق، بالمناداة بتحقيق المصالحة، مع اشارات لواقع الشباب الأليم والمعاناة التي خلفها الانقسام، والمخاطر التي تعيشها القضية الفلسطينية في ظل الانقسام.

ورصدت وكالة فلسطين اليوم عدة تغريدات على هاشتاق الحملة على النحو الآتي:

فادي مطر غرد على الهاشتاق فور اطلاق الحملة قائلاً:" من أجل لقمة العيش من أجل الحفاظ على ما تبقى من كرامتنا الإنسانية تصالحوا بصدق كفاكم مضيعة لأعمارنا. #بدنا_مصالحة✌..

من أجل لقمة العيش من أجل الحفاظ على ما تبقى من كرامتنا الإنسانية تصالحوا بصدق كفاكم مضيعة لأعمارنا..#بدنا_مصالحة✌.. — fadi mattar (@fadi_mattar_xi) October 6, 2019

الناشط عز خليل علق على الهاشتاق قائلاً:" اليوم و بكرا و كل يوم راح نضل نحكي #بدنا_مصالحة

اليوم و بكرا و كل يوم راح نضل نحكي #بدنا_مصالحة — Ezz khalid (@Ezzkhalid5) October 6, 2019

الناشط محمد رضوان غرد على حسابه الخاص:" بدنا انتخابات بدنا معبر بدنا نعيش بدنا نجرم التنسيق الأمني بدنا مستشفى برفح بدنا انتخابات مجالس طلاب بدنا ديمقراطية بدنا شغلات كثير لكن الحل الأمثل هي المصالحة الوطنية..

بدنا انتخابات بدنا معبر بدنا نعيش بدنا نجرم التنسيق الأمني بدنا مستشفى برفح بدنا انتخابات مجالس طلاب بدنا ديمقراطية بدنا شغلات كثير لكن الحل الأمثل هي المصالحة الوطنية..#بدنا_مصالحة✌..

— محمد رضوان (@MohammdRd95) October 6, 2019

الناشط أبا زُهدِي غرد متسائلاً: "هل يعي صاحب فكرة حملة التغريد على هاشتاق #بدنا_مصالحة ، انا العائق الوحيد و طرفا الإنقسام الفلسطيني هما حركتي فتح وحماس ومن مصلحتهم استمرار الانقسام.

هل يعي صاحب فكرة حملة التغريد على هاشتاق #بدنا_مصالحة ، انا العائق الوحيد و طرفا الإنقسام الفلسطيني هما حركتي فتح وحماس ومن مصلحتهم استمرار الانقسام. — أبا زُهدِي♚ (@a7medshamali) October 6, 2019

وصاحب حساب البآشمحاسب غرد قائلاً:" من أجل وحدة البيت الفلسطيني وكرامتنا جميعا #بدنا_مصالحة"