وفد قيادي من حماس يزور قيادة الجهاد بمحافظة غزة للتهنئة بالانطلاقة

استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي في محافظة غزة، وفداً قيادياً من حركة حماس يترأسه القيادي في الحركة ماهر صبرة لتهنئة الحركة بذكرى الانطلاقة الجهادية.

وشكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب الإخوة في قيادة حركة حماس على هذه الزيارة، مؤكداً أننا جميعا في طريق ومشروع واحد هو مشروع الإسلام العظيم ومشروع تحرير فلسطين.

وأشار حبيب إلى أن العلاقة مع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية هي علاقة أخوية تثلج الصدر وهي في تطور ونمو مستمر "ونحن حريصون على أن تتطور هذه العلاقة وصولاً للوحدة الاندماجية" بحسب تعبيره.

وخلال كلمة ترحيبية باسم حركة الجهاد الإسلامي، أكد الأستاذ خميس الهيثم أن الحركة ودماء الدكتور فتحي الشقاقي أثبتت صدق التوجه وصدق هذه الفكرة التي تبلورت وكبر زرعها في تشرين الشهادة.

القيادي في حركة حماس ماهر صبرة، أثنى على مناقب وصفات الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، كما وأشاد بدور حركة الجهاد الإسلامي الريادي والفعال في كافة المناحي على الساحة الفلسطينية.

وأضاف صبرة: جئنا اليوم لنقدم التهنئة لحركة الجهاد الإسلامي قيادة وكوادر وعاملين بمناسبة ذكرى الانطلاقة العطرة، ولنؤكد ونعزز العلاقة التي تعمقت على أرض فلسطين في الملف العسكري بالغرفة المشتركة وفي الملف الأمني والدعوي والميداني في مسيرات العودة وفي المواقف السياسية".

وتابع صبرة: نؤكد أننا مشروع واحد مع حركة الجهاد الإسلامي، وهذا هدف وضع من قيادة الحركتين لتوحيد الجهود ودمج الطاقات".

وفي نهاية اللقاء كرمت حركة حماس حركة الجهاد بدرع محبة ووفاء كما قدمت حركة الجهاد درع الانطلاقة للزائرين من حركة حماس.