زيدان غاضب من فلورنتينو بيريز

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أعرب عن غضبه تجاه رئيس الفريق، فلورنتينو بيريز، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الفريق الملكي قد حقق الفوز في مباراة الأمس على نظيره غرناطة برباعية مقابل هدفين للأخير، ليحافظ من خلاله على صدارة الليجا.

ومع ذلك، قالت صحيفة "كونفيدنشال" الإسبانية إن زيدان أبعد ما يكون عن السعادة عقب المباراة، لسببين.

والسبب الأول هو أن زيدان يرى أن الفريق لم يلق الدعم الذي يستحقه، حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أن المدرب الفرنسي، كان مستعدًا للرحيل بعد فشل النادي في التعاقد مع بول بوغبا.

كما يشعر زيدان أن فريقه لا يحصل على ما يستحقه من الإدارة، رغم هيمنته على صدارة الليجا.

ويعتقد المدرب أيضا أن مجلس إدارة النادي، يبالغ في رد فعله تجاه خط دفاع الفريق، حيث لم يسكن شباك الريال سوى 8 أهداف، منذ انطلاق الليجا، بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

وأشار زيدان سرًا، إلى أن دفاع فريقه ظهر بشكل قوي للغاية، في مواجهتين صعبتين خارج ملعبه، أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد.