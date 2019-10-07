بوتين ونتنياهو يبحثان التحديات الإقليمية هاتفيا

أجرى رئيس وزراء الاحتلال المؤقت، بنيامين نتنياهو، اليوم، الإثنين، اتصالا هاتفيًا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووصف نتنياهو المحادثة بأنها "هامة في ظل التحديات التي تحيط بنا"، رغم أن الاتصال، بحسب نتنياهو، "لمعايدة نتنياهو بعيد ميلاده".

والخميس الماضي، ذكر نتنياهو خلال افتتاح الكنيست، أنّ "إسرائيل" موجودة "في فترة أمنيّة متوتّرة"، في حين قال الرئيس الكيان "الإسرائيلي"، رؤوفين ريفلين، إن تشكيل حكومة في "إسرائيل" في هذه الأيام هو "حاجة اقتصاديّة وأمنية لم نر مثلها منذ سنوات طويلة، ويعرف ذلك أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست".

وأمس، الأحد، بحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) هجومًا إيرانيًا محتملا على "إسرائيل" شبيها بهجمات أرامكو، التي وقعت في السعودية بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعود آخر لقاء بين نتنياهو وبوتين إلى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينة سوتشي الروسيّة.