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 الحكم بالأشغال الشاقة سبع سنوات على مواطن بتهمة الحرق الجنائي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:37 - 07 أكتوبر 2019
حرق حرق
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حكمت محكمة البداية في نابلس بالأشغال الشاقة سبع سنوات بحق المتهم "أ،ع" عن تهمة الحرق الجنائي.

وأفادت مصادر في المحكمة بأن محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم "أ،ع" عن تهمة الحرق الجنائي خلافا للمادة 368 /1 من قانون عقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة سبع سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب.

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