خامنئي: هنالك "مؤامرة" للتفريق بين الشعبين العراقي والإيراني

علَّق علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية على التظاهرات الأخيرة في العراق، معتبرا أن هنالك "مؤامرة" للتفريق بين الشعبين العراقي والإيراني.

وفي تغريدة له على صفحته على تويتر، قال خامنئي: "إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي".

وتابع: "يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.