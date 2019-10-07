اصابة محمد صلاح تحزن جماهير كرة القدم والطبيب يكشف مدة غيابه

رغم فوز ليفربول على ليستر سيتي وتأكيد صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا أن إصابة النجم المصري محمد صلاح أحزنت جمهور الريدز والمدرب يورغن كلوب الذي بان عليه الغضب والعصبية بعد انتهاء المباراة.

وأصيب صلاح في الدقائق الأخيرة من المباراة في كاحله، وذلك إثر تدخل عنيف من لاعب ليستر حمزة تشودري، ورغم الاهتمام الكبير بإصابة النجم المصري، فإن ليفربول التزم الصمت ولم يعلن حتى الآن أي معلومات عن إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

لكن هناك ثلاثة أدلة تتفق مع بعضها لتؤكد مجتمعة أن إصابة صلاح ليست خطيرة، الدليل الأول هو خروجه مترجلا بجوار طبيب الفريق وأخصائي العلاج الطبيعي رغم إمكانية حمله على نقالة كما يفعل الأطباء في الإصابات الخطيرة، حيث لا يستطيع الوقوف على قدمه إذا كانت مكسورة أو أصيبت بتمزق شديد في الكاحل، كما يتضح من الصور أن قدمه لم تكن متورمة بشكل واضح.

ويقول استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب الدكتور أسامة عبد الرشيد للجزيرة نت إنه خلال عمله لدى الكثير من الأندية المصرية لم يمر عليه أي لاعب بالمستوى الأول يصاب إصابة جسيمة ويسمح له الطبيب بأن يخرج من الملعب ماشيا على قدميه، لأنه أولا لا يستطيع وثانيا قد يتعرض لخطورة كبيرة ومضاعفة إصابته.

ويدلل عبد الرشيد على ذلك بإصابة صلاح في الكاحل عندما كان لاعبا في روما وخرج بسببها على نقالة وغاب ستة أسابيع تقريبا، كما أصيب نجم توتنهام هاري كين في الكاحل الموسم الماضي وخرج محمولا أيضا ليغيب ثلاثة أشهر.

ويضيف عبد الرشيد أنه من خلال رؤيته لتعامل طبيب ليفربول مع حالة صلاح يرى أنه أصيب بتمزق من الدرجة الأولى في أربطة كاحله نتيجة كدمة، وهي إصابة طفيفة يعود اللاعب للمباريات بعدها بأسبوعين على الأكثر، مشيرا إلى وجود الإصابة نفسها من الدرجة الثانية والثالثة التي تحتاج تدخلا جراحيا ولا يستطيع اللاعب أن يمشي على قدمه المصابة بعدها مباشرة.

الدليل الثاني هو تأكيد صحيفة "ميرور" البريطانية، عن طريق الصحفي ديفد مادوك، أن إصابة النجم المصري ليست خطيرة ولا يحتاج سوى أسبوعين فقط للعلاج منها، حيث أصيب بكدمة قوية بكاحل قدمه اليسرى، مشيرة إلى أنه سيلحق بمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.